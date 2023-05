I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amministrative: al voto 47 Comuni del Lazio, oltre mezzo milione gli elettori alle urne - Tessera elettorale alla mano per i cittadini del Lazio: sabato e domenica si vota per l'elezione dei nuovi sindaci in 47 Comuni della regione. Per i 560.894 aventi diritto al voto le urne saranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì. Si voterà in 12 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con sistema elettorale maggioritario a doppio turno - dove il ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio - e in 35 Comuni con meno di 15 mila abitanti e per cui non cè previsto un secondo turno. I cittadini che si recheranno alle urne dovranno portare con sé la propria carta d’identità, o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, e la tessera elettorale, previa verifica della scadenza. La tessera elettorale in scadenza si può rinnovare all'ufficio elettorale del Comune di residenza aperto, oltre all'orario ordinario, anche per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di domenica e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di lunedì. Per votare è sufficiente tracciare un segno solo sul candidato sindaco - nei Comuni fino a 15.000 abitanti - oppure, nei Comuni più popolosi, tracciando un segno su una delle liste collegate al candidato primo cittadino, oppure esprimendo voto disgiunto e tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il sindaco viene eletto in un turno unico, un secondo turno è previsto soltanto in caso di parità di voti. I Comuni più popolosi che andranno al voto sono Latina - con 127.861 abitanti di cui 106.603 elettori, unico capoluogo di provincia - e le province pontine Aprilia e Terracina. Nella provincia romana i grandi Comuni alle urne sono: Fiumicino, Pomezia, Rocca Di Papa, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone, Velletri. Nel frusinate sono due le grandi città: Anagni e Ferentino. Per quanto riguarda i Comuni più piccoli, invece, nella provincia di Roma da martedì avranno un nuovo sindaco Segni, Morlupo, Sacrofano, Gallicano nel Lazio, Olevano Romano, Affile, Magliano Romano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma e Roccagiovine. In provincia di Frosinone i Comuni che andranno alle urne saranno Fiuggi, Boville Ernica, Arpino, Aquino, Atina, Amaseno, Serrone, Pico, Villa Santa Lucia, Pignataro Interamna, Villa Latina e Filettino. A Latina voteranno per un nuovo primo cittadino i piccoli Comuni di Sonnino, Roccagorga, Lenola, Bassiano e Campodimele. Tutti inferiori a 15 mila abitanti, infine, i Comuni al voto in provincia di Rieti e Viterbo: Borgorose, Rocca Sinibalda, Belmonte in Sabina, Varco Sabino - Comune più piccolo al voto con soli 165 abitanti - nel reatino, Sutri, Vignanello, Valentano e Vallerano nel viterbese. (segue) (Rer)