I fatti del giorno - Roma (3)

- Roma: a rischio affondamento il locale "Lian club" sul Tevere, una persona soccorsa - Sta affondando il barcone "Lian club", storico bar ristorante romano sul Tevere. Il barcone ha iniziato a imbarcare acqua ieri in serata e per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei vigili urbani di Roma. L'allarme è stato lanciato dagli agenti del reparto tutela fluviale della polizia locale in servizio lungo le sponde del fiume. Secondo quanto ricostruito, le cause sarebbero collegate a una falla sotto lo scafo che ha fatto inclinare il barcone sotto il livello del fiume. una squadra di sommozzatori si è immersa per accertarsi delle condizioni della barca e individuare la falla. Una operazione ripetuta anche questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per soccorrere una persona caduta in acqua. Nel locale erano in corso i preparativi per la serata, quando lo scafo ha iniziato a imbarcare acqua. Le operazioni di messa in sicurezza sono andati avanti per tutta la notte. Al momento è stata disposta la chiusura del tratto di banchina su cui si affaccia il locale, alla golena destra del ponte Cavour, che unisce il Lungotevere Prati e il Lungotevere in Augusta, dove sorge l'Ara Pacis. (segue) (Rer)