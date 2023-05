I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: Rocca, infermieri centrali per sistema, riaffermare ruolo - La Giornata internazionale dell’infermiere non deve essere una vuota celebrazione, ma l’occasione per riaffermare il ruolo centrale di questa figura professionale all’interno del Sistema sanitario e per rimarcare l’impegno di queste donne e uomini sul territorio, fondamentale in termini di cura e assistenza. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "L'Oms sottolinea quanto una forza lavoro infermieristica diffusa sia la chiave per raggiungere, nei prossimi anni, una copertura sanitaria universale. Per questo ritiene che, entro il 2030, il mondo avrà bisogno di altri 9 milioni di infermieri e ostetriche. Il problema della carenza del personale sanitario è, infatti, globale. Nel Lazio viviamo appieno la criticità: una questione che non si risolverà nel breve periodo, ma che va affrontata nell’immediato con adeguate politiche perché senza una sufficiente copertura non si può garantire il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione", prosegue ancora il presidente Rocca. "Gli ultimi anni, segnati dalla pandemia da Covid-19, hanno mostrato al Paese quanto quella infermieristica sia una professione-chiave, in grado di fare la differenza in qualsiasi tipo di struttura sanitaria. Sono quasi sempre le figure cui si interfacciano maggiormente, infatti, non solo i pazienti ma anche le famiglie nel momento di massima vulnerabilità. Dobbiamo riconoscere la giusta dignità a una figura professionale di primo piano del nostro Ssn, in grado di coordinare e intervenire in situazioni complesse, tanto quanto nella gestione del quotidiano. Alla base di questa professione ci sono, ancora oggi, seppur nella loro attuale evoluzione e declinazione, quei principi ispiratori individuati da Florence Nightingale: coscienza, impegno, passione, tanto studio, formazione e organizzazione professionale. A tutto il personale infermieristico del Lazio va la nostra gratitudine e la riconoscenza, viste le oggettive difficoltà che incontrano e su cui stiamo lavorando senza sosta, per l’abnegazione e la generosità con le quali continuano, ogni giorno, a prendersi cura dei più fragili", conclude Rocca. (Rer)