I fatti del giorno - Italia

- Fisco: Roccella, le famiglie al centro della riforma - Alla domanda sull'ipotesi di introduzione del quoziente familiare, il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella ha spiegato: "Abbiamo già fatto una serie di cose per sostenere le famiglie, sul fisco abbiamo la delega fiscale in Parlamento che ha appena iniziato il suo percorso, poi due anni per capire che fare". Parlando ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 ha poi aggiunto: "Noi parliamo di tutela, ma dobbiamo parlare di giustizia fiscale per le famiglie, noi sicuramente metteremo questo al centro della riforma, meno tasse per chi ha figli, poi come lo vedremo con la delega fiscale". "Non basta la parte economica per far ripartire la natalità, c'è bisogno di un grande cambiamento culturale, coinvolgendo tutti i soggetti in campo a partire dal mondo produttivo, troppe donne si dimettono", ha concluso Roccella. (segue) (Rin)