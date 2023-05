I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Natalità: Papa, servono politiche lungimiranti per lasciarci alle spalle inverno demografico - “C’è qualcuno che sa guardare avanti con il coraggio di scommettere sulle famiglie, sui bambini, sui giovani?”. E’ la domanda posta da Papa Francesco durante il suo discorso agli Stati generali della natalità. Il Pontefice ha chiesto a chi governa “politiche lungimiranti. Occorre predisporre un terreno fertile per far fiorire una nuova primavera e lasciarci alle spalle questo inverno demografico – ha sottolineato Bergoglio - e, visto che il terreno è comune, come comuni sono la società e il futuro, è necessario affrontare il problema insieme, senza steccati ideologici e prese di posizione preconcette”. Il Santo Padre ha poi incalzato: “Bisogna cambiare mentalità: la famiglia non è parte del problema, ma della sua soluzione”. (segue) (Rin)