Difesa: vicesegretaria Usa Shyu, importante cooperazione con l'Italia

- Italia e Stati Uniti hanno avuto una grande collaborazione nei decenni passati e continueranno ad averla. Lo ha detto la vicesegretaria Usa alla Difesa per la ricerca ingegneristica, Heidy Shyu, intervenendo alla “Aerospace Power Conference”. Nell’attuale contesto geopolitico, ha spiegato Shyu, è necessario affrontare le dinamiche emergenti di questa era di competizione strategica. “Non vediamo l’ora di avere l’Italia come partner nel nostro futuro progetto radar”, ha rilevato la vicesegretaria. “Vogliamo avere sistemi operativi più rapidi, che riguardino non solo la difesa ma anche la ricerca e i centri di sviluppo”, ha proseguito, evidenziando come sia importante la condivisione delle priorità per identificare opportunità di scambio di informazioni tra partner sulle nuove tecnologie e i prototipi. “Queste partnership mirano ad aumentare le capacità di produzione condivisa”, ha evidenziato Shyu, aggiungendo che gli Stati Uniti intendono “accelerare la transizione nelle nuove tecnologie”. In questa prospettiva, il dipartimento della Difesa “ha dato priorità al superamento del gap tecnologico” rilevato per gli Stati Uniti. (Res)