- G7: Giappone auspica "forte" presa di posizione a difesa dell'ordine internazionale - Il Giappone auspica che il vertice del G7 in programma a Hiroshima dal 19 giugno esprima la "forte determinazione" delle economie avanzate a difendere l'ordine internazionale basato sulle regole, in contrapposizione alle sfide "alla pace e alla stabilità globali" poste da Russia e Cina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri giapponese. "La comunità internazionale si trova ad un punto di svolta storico, avendo sperimentato la pandemia di Covid-19 e l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha scosso le fondamenta stesse dell'ordine internazionale", afferma una nota del ministero che anticipa le priorità dell'evento in programma la prossima settimana. Il Giappone ospita il vertice del G7 per la settima volta, e secondo Tokyo la piena unione d'intenti tra i Paesi membri del gruppo è tanto più importante nell'attuale contesto di instabilità globale, che si estende anche all'Indo-Pacifico e a Taiwan. Il ministero ha elencato otto "temi importanti" che comporranno l'agenda della riunione di Hiroshima: le crisi regionali, a cominciare da Ucraina e Taiwan; il disarmo e la non proliferazione nucleare; la sicurezza economica; il cambiamento climatico; la sicurezza alimentare; la salute pubblica; I diritti umani, inclusi quelli delle minoranze di genere, e in fine la digitalizzazione. (segue) (Res)