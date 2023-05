© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: polizia di Islamabad arresta un altro leader del partito di Khan - La Polizia di Islamabad ha arrestato stamattina un altro dirigente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), Shireen Mazari. L'arresto segue quello dell'ex premier e leader del Pti Imran Khan, e di altri leader del partito. Video circolati sui social media mostrano agenti di polizia in borghese mentre prelevano Mazari dalla sua abitazione. Quest'ultimo ha mostrato il simbolo della vittoria, scandendo gli slogan "vittoria della democrazia" e "no al terrorismo di Stato". Secondo familiari del funzionario di partito, l'arresto sarebbe stato effettuato da ben 50 funzionari di polizia armati. (segue) (Res)