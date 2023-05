© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: a due giorni dal voto, Prayut ribadisce sostegno a leva obbligatoria - A due giorni dalle elezioni generali di domenica 14 maggio, il primo ministro della Thailandia, Prayut Chan-ocha, ha ribadito il suo sostegno alla leva militare obbligatoria, di cui i partiti di opposizione Pheu Thai e Phak Kao Klai chiedono l’abolizione. Intervenuto a un comizio a Nakhon Si Thammarat, nel sud della Thailandia, il 69enne ex capo delle forze armate ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza nel Paese. “I militari difendono i nostri confini per noi. Si prendono dei rischi. Quanti di loro hanno perso le loro gambe o le loro braccia e giacciono su un letto d’ospedale? Sono i nostri figli e nipoti. Sono persone che fanno il loro lavoro in accordo con la Costituzione, è il dovere di ogni uomo”, ha affermato Prayut, candidato alle prossime elezioni per il Partito della nazione thai unita. (segue) (Res)