Siccità: Zaia, l'acqua è un valore e non va sprecata

- L'acqua è un valore e non va sprecata. Lo ha ribadito Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a Mestre per prendere parte al Festival Internazionale della Geopolitica europea, parlando con i giornalisti del tema della siccità. "Dobbiamo avere più cura nel consumo di acqua e pensare che, anche se ce l'abbiamo, impostare un modello di coltivazione in arido cultura utilizzando l'irrigazione a goccia è un sistema etico per fare la propria parte", ha concluso. (Rev)