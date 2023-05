Roma: Sce-Pd, "Madri fuori dallo stigma e dal carcere", domenica campagna a Rebibbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare la maternità anche in presenza di una restrizione delle libertà personale è un diritto. Un diritto delle madri e un diritto dei figli. Abbiamo approvato in Aula una mozione per aderire alla Campagna "Madri fuori" dallo stigma e dal carcere, coi loro bambini e bambine. Campagna per la dignità e i diritti delle donne madri condannate, dei loro figli e delle loro figlie. Lo dichiarano le consigliere capitoline Michela Cicculli e Claudia Pappatà, rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione capitolina Pari opportunità. "Vogliamo che, in occasione della prossima Festa della Mamma, - aggiungono - si rivolga l'attenzione alla condizione delle donne private della libertà personale e dei loro figli che si trovano nella condizione di dover trascorrere i primi anni di vita in strutture detentive, per poi essere separati dalle mamme. Una condizione inaccettabile, inconciliabile con la dignità e con i valori costituzionali". (segue) (Com)