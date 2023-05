Diritti: Appendino, ideologia del governo Meloni sta danneggiando i bambini delle coppie omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ideologia del Governo Meloni sta danneggiando bambini che sono di serie B nel nostro Paese ed è inaccettabile. Lo ha affermato la parlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino a margine dell'assemblea dei sindaci a favore delle coppie omogenitoriali in corso a Torino al teatro Carignano. "Il tema della natalità è priorità ma dovrebbero guardarsi la loro coscienza e interrogarsi sul perché hanno varato un decreto precarietà in cui condannano donne e giovani a essere precari, chiediamo a Giorgia Meloni: ma una coppia di giovani come mette su famiglia che nemmeno riesce ad ottenere un mutuo? Giorgia Meloni deve capire che esistono in questo Paese famiglie arcobaleno, le piacciano o meno, e che questi bambini devono essere tutelati - ha continuato Appendino -. (segue) (Rpi)