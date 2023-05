Cina: presidenza di turno Ue, posizione di Pechino su Taiwan va presa sul serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assertività della Cina e la sua postura militare nello Stretto di Taiwan sono qualcosa che l'Ue deve prendere sul serio. "Attendo con ansia il dibattito su come creare maggiore solidarietà e unità su questo tema". A dirlo il ministro svedese degli Esteri, Tobias Billstrom, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri a Stoccolma. "Non c'è una contraddizione nel considerare l'assertività della Cina come un problema e, d'altro canto, a cercare in Pechino un partner con cui cooperare. Quando si tratta di commercio, in determinate circostanze, l'importante è non essere ingenui al riguardo, e capire che la Cina è un'economia di Stato, ma anche uno Stato con un solo partito. Questo è un aspetto su cui penso che, sia l'Ue che il resto della società globale, debbano riconsiderare le proprie posizioni", ha dichiarato. (Beb)