Difesa: vicesegretaria Usa Shyu, con Italia lavoro per favorire libero accesso allo spazio

- Stati Uniti e Italia stanno lavorando per favorire il libero accesso allo spazio per scopi pacifici. Lo ha detto la vicesegretaria Usa alla Difesa per la ricerca ingegneristica, Heidy Shyu, intervenendo alla “Aerospace Power Conference”. Funzionari del dipartimento della Difesa Usa e del dicastero della Difesa italiano hanno già avuto un confronto in materia, ha osservato Shyu. “Mettendo insieme le nostre capacità e risorse possiamo trovare risposte a sfide comuni che ci troviamo ad affrontare”, ha detto ancora la vicesegretaria. (Res)