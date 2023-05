Roma: domenica torna "Ama il tuo quartiere" nei Municipi dispari, le "Giornate del riciclo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle ore 8, si potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici come mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi e i cosiddetti Raee, vale a dire apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori. Nelle ecostazioni di piazzale Clodio, via Anagnina e via Vincenzo Tieri saranno inoltre presenti Centri di Raccolta Mobili presso cui conferire anche pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee) e avviati alle rispettive filiere di recupero. (segue) (Com)