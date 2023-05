Ue: Nagel (Bundesbank), necessari altri rialzi dei tassi da parte della Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce) sono necessari perché, seppure diminuita, l'inflazione rimane elevata nell'Eurozona. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, a margine della riunione dei ministri delle Finanze del G7 a Niigata, in Giappone. Per il banchiere centrale tedesco, la politica monetaria dell'Eurotower deve continuare ad agire con decisione per raggiungere la stabilità dei prezzi nel prossimo futuro. L'ultimo rialzo dei tassi d'interesse da parte della Bce, ha quindi evidenziato Nagel, “probabilmente non sarà stato l'ultimo”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo il presidente della Bundesbank, per superare l'inflazione persistente, “la politica monetaria deve essere ancora più persistente”. In questa prospettiva, sarà decisivo il raggiungimento di un livello “sufficientemente elevato dei tassi”, da mantenere “per tutto il tempo necessario”. Percentuale e durata degli indicatori dipenderanno in primo luogo dall'ulteriore sviluppo delle prospettive di inflazione nell'area dell'euro. Al riguardo, Nagel ha osservato che, “a oggi, sono ancora necessari diversi rialzi dei tassi”, mentre l'incertezza è ancora superiore alla media. Il presidente della Bundesbank ha, infine, sottolineato la necessità di garantire che l'ondata di inflazione finisca effettivamente. (Geb)