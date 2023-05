© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina, “dentro l'Europa, un'eventualità che pensavamo impossibile, ha messo in luce la fragilità del nostro sistema produttivo, soprattutto sul versante dell'approvvigionamento delle materie prime”. Lo ha evidenziato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un messaggio all’Assemblea di Confindustria Siracusa.(Rin)