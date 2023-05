Imprese: Societe Generale, primo trimestre utile netto a 868 milioni di euro (+5,7 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca francese Societe Generale nel primo trimestre del 2023 ha registrato un utile netto di 868 milioni id euro, in aumeto del 5,7 per cento. Lo ha annunciato il gruppo. Il dato è migliore rispetto a quello previsto da Bloomberg e Facstet, che puntavano a circa 500 milioni di euro. "In un ambiente economico e finanziario che resta incerto e complesso, Societe Generale questo trimestre mostra di nuovo delle performance commerciali e dei risultati solidi", ha commentato il direttore generale Frederic Oudea.(Frp)