Imprese: Urso su Isab Priolo, siamo riusciti a tenere aperta azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Andrò alla raffineria Isab di Priolo per condividere con gli operai la gioia di essere riusciti a tenere aperta l’azienda nonostante le vicende internazionali e le sanzioni. Ci siamo riusciti, era difficile ma ce l’abbiamo fatta”. Lo ha spiegato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in occasione degli Stati generali della natalità, in corso a Roma. (Rin)