Roma: Ev, sostegno alle attiviste e attivisti per il clima, oggi a sit-in piazzale Clodio

- Anche Europa verde di Roma Provincia, assieme ai parlamentari di Ev, parteciperà al sit-in di venerdì 12 maggio ore 13:00 a Piazzale Clodio davanti al Tribunale penale di Roma. Portiamo la nostra solidarietà alle tre attiviste e attivisti ventenni che, per l'azione di protesta del gennaio scorso al Senato consistente nell'aver lanciato vernice lavabile su Palazzo Madama rimossa dopo due ore, rischiano fino a cinque anni di carcere. La crisi climatica non si arresta: non arrestiamo la protesta. Così in una nota i co-portavoce di Europa verde Roma, Marta Bevilacqua e Guglielmo Calcerano. (Com)