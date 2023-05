© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione di Stato per la regolamentazione del mercato della Cina ha annunciato oggi che Tesla Inc richiamerà un totale di oltre 1,1 milioni di auto elettriche vendute nel Paese. Le auto in questione, prodotte in parte nello stabilimento dell'azienda a Shanghai e in parte all'estero, includono i modelli Model S, Model X, Model 3 e Model Y. Il richiamo avrà inizio il 29 maggio. (Cip)