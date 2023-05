Energia: Algeria, produzione di petrolio diminuita per il secondo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di aprile, le produzione di petrolio in Algeria ha continuato a diminuire per il secondo mese consecutivo. È quanto emerso dal rapporto mensile dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), secondo il quale la produzione in Algeria è scesa a 1,005 milioni di barili al giorno durante il mese di aprile, rispetto a 1,013 milioni di barili al giorno a marzo e a 1,017 milioni di barili al giorno a febbraio 2023.(Ala)