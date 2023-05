Veneto: Zaia, grazie a infermieri, si prendono cura di più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La forza di una comunità sta in chi se ne prende cura, a tutti i livelli. Oggi voglio rivolgere un ringraziamento con tutto il cuore, a nome dei Veneti, alle migliaia di infermieri che ogni giorno lavorano per i più fragili negli ospedali, nelle Rsa, nelle strutture assistenziali e sociosanitarie, a domicilio, curando ma anche confortando con parole e gesti importantissimi per alleviare la malattia, la paura e la solitudine". Lo scrive sui propri canali social, Luca Zaia, presidente della regione Veneto nella ricorrenza della Giornata internazionale dell'infermiere. "Grazie per quello che avete fatto - aggiunge -, spesso con eroismo, in particolare negli ultimi anni, con una abnegazione che va ben oltre gli obblighi contrattuali. E' giusto ricordarlo, in particolare oggi, data in cui si celebra nel mondo la Giornata internazionale dell'infermiere". Zaia conclude il post con alcuni dati: "Nel 2022 abbiamo effettuato in Veneto 2.678 assunzioni di infermieri: il personale medico-sanitario è aumentato (considerando le uscite) complessivamente di 380 unità. Dal 2020 al 2022 invece l'organico della sanità del Veneto è aumentato di 3.231 professionisti". (Rev)