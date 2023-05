Aerospazio: Cavo Dragone, fondamentale anticipare lo sviluppo tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anticipare lo sviluppo tecnologico nell’ambito aerospaziale è fondamentale. “Dobbiamo sfruttare appieno la politica industriale della difesa”, ha spiegato Cavo Dragone. “Sappiamo che la salvaguardia delle priorità strategiche richiede sforzi sempre maggiore ma è nel nostro interesse, oltre che nostro dovere, procedere in questa direzione”, ha osservato l’ammiraglio. “La nostra credibilità e capacità di difesa spaziale definiscono il campo di battaglia su cui si gioca la partita per la pace e la stabilità”, ha detto ancora Cavo Dragone, ribadendo il ruolo e le competenze dell’Italia “in questo settore strategico”. Come Difesa “faremo la nostra parte”, ha proseguito, ringraziando il personale per il lavoro e l’impegno profusi in questo senso. (Res)