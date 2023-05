Libia: inviato Onu incontra presidente Alto Consiglio di Stato, focus su processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha discusso ieri a Tripoli con il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, degli ultimi sviluppi del processo politico libico e del dossier elettorale. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell’organismo libico che svolge le funzioni di “Senato” nel Paese nordafricano. Le due parti hanno discusso del dossier della unificazione delle istituzioni di sicurezza e militari, nonché del sostegno al Comitato misto per la preparazione delle leggi elettorali 6+6 (formato da sei deputato e sei consiglieri di Stato) affinché quest’ultimo "adempia rapidamente alle proprie responsabilità", in modo da "procedere verso lo svolgimento delle elezioni e soddisfare le aspirazioni dei libici di costruire uno Stato civile sicuro e stabile". (segue) (Lit)