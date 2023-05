Libia: inviato Onu incontra presidente Alto Consiglio di Stato, focus su processo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno precedente, Bathily aveva intrattenuto un colloquio telefonico con il presidente della Camera dei rappresentanti dell'est, Aguila Saleh, sottolineando l’urgenza di accelerare il quadro legislativo per le elezioni che dovrebbero tenersi entro il 2023. Bathily ha discusso anche con il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, degli sforzi per tenere le elezioni, della riconciliazione nazionale, del rafforzamento della sicurezza, dell’unificazione delle istituzioni militari e per istituire un meccanismo nazionale per gestire le entrate petrolifere e razionalizzare la spesa pubblica. (segue) (Lit)