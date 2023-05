Russia-Ucraina: leader del gruppo Wagner invita ministro Difesa Shoigu a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, ha invitato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, a visitare Bakhmut. E' quanto risulta da una lettera di Prigozhin pubblicata sul canale Telegram del suo ufficio stampa. "Attualmente, le unità del gruppo Wagner controllano oltre il 95 per cento della località di Bakhmut e continuano l'offensiva per la sua completa liberazione. Sui fianchi del gruppo Wagner, dove si trovano le unità delle Forze armate russe, il nemico ha lanciato una serie di contrattacchi di successo", si legge nella lettera. "Data la difficile situazione operativa, così come i suoi anni di esperienza nelle operazioni di combattimento, le chiedo di arrivare sul territorio di Bakhmut, sotto il controllo delle unità paramilitari della Federazione Russa, e valutare in modo indipendente la situazione attuale", ha proseguito Prigozhin.(Rum)