Libia: ministra Esteri incontra ambasciatore in Sudan, focus su evacuazione civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla al Mangoush, ha incontrato ieri a Tripoli l'ambasciatore libico presso il Sudan, Faouzi Boumrez, per seguire le misure adottate dall'ambasciata per evacuare la comunità libica residente nel Paese vicino. Lo ha riferito il ministero libico in una nota. Al Mangoush ha ascoltato il resoconto dell'ambasciatore sugli ultimi sviluppi a Khartum e sugli sforzi per aiutare il popolo sudanese in queste circostanze, nonché sulla possibilità di comunicare con le parti interessate nel conflitto per riportare calma e stabilità. La ministra ha sottolineato il sostegno e la disponibilità della Libia a sostenere gli sforzi di mediazione e gli aiuti umanitari che "cercano di alleviare le sofferenze del popolo sudanese".(Lit)