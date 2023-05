Italia-Kazakhstan: ambasciatore Yerbolat, Roma partner importante per Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un importante partner commerciale per il Kazakhstan, che sta compiendo ripetuti sforzi per rafforzare i rapporti con il Paese e il resto dell’Unione europea. Lo ha detto l’ambasciatore del Kazakhstan in Italia, Yerbolat Sembayev, nel suo intervento alla conferenza “L’Europa, l’Italia e l’Asia centrale - le vie della Cultura, dell’Innovazione e della Tecnologia” in corso oggi a Roma. Benché il Kazakhstan abbia una popolazione inferiore ai 20 milioni di abitanti, è divenuto un crocevia per gli scambi tra Oriente e Occidente, ha osservato l’ambasciatore, evidenziando come l’Italia sia divenuta un’importante partner per Astana, dal punto di vista economico - “l’anno scorso, l’interscambio commerciale si è attestato a 14 miliardi di euro” - e dal punto di vista culturale, con oltre 2 mila studenti kazakhi presenti in Italia nel 2022. (Res)