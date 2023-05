Ue: Eurobarometro, per gli italiani priorità alla riforma della sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità pubblica è la principale riforma della pubblica amministrazione da riformare secondo il 54 per cento dei cittadini italiani. Lo si apprende dai risultato del sondaggio Eurobarometro sul "punto di vista degli europei sulle esigenze di riforma", pubblicato oggi. La risposta dei cittadini italiani è in linea con quella degli europei, che ritengono la riforma della sanità pubblica come la principale da attuare (56 per cento). Al secondo posto, per il 43 per cento degli italiani, l'istruzione (43 per cento), seguita dalle condizioni di lavoro e l'occupazione (31 per cento), la famiglia e la casa (31 per cento) e, al 24 per cento, dalla transizione verde. La questione migratoria è una priorità per il 15 per cento degli intervistati, in linea con il dato europeo. L'aiuto dell'Ue, per il 45 per cento del campione di italiani intervistato, potrebbe aiutare il Paese nelle riforme per affrontare una crisi (sanitaria, disastri naturali o conflitto). Per il 43 per cento di loro, l'aiuto dell'Ue potrebbe contribuire a migliorare le competenze nella pubblica amministrazione, per il 41 per cento a condividere le buone pratiche delle amministrazioni di altri Stati membri, e per il 35 per cento a fornire sostegno finanziario alle riforme. (segue) (Beb)