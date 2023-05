Ue: Eurobarometro, per gli italiani priorità alla riforma della sanità pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per il 56 per cento degli intervistati in Italia, la pubblica amministrazione è troppo lenta nell'erogazione di un servizio, complessa e costosa per il 53 per cento degli intervistati e non abbastanza vicina ai cittadini per il 37 per cento del campione. Per incrementarne l'efficienza, il 61 per cento del campione italiano ritiene che ci sarebbe bisogno di meno burocrazia, seguita da dipendenti pubblici più qualificati (49 per cento) e da più trasparenza sulle decisioni e sull'uso di fondi pubblici (36 per cento).