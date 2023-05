Tunisia: ministro Agricoltura riceve ambasciatore Ue, focus cu cooperazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca della Tunisia, Abdelmoneim Belati, ha ricevuto ieri l'ambasciatore dell'Unione Europea, Marcus Cornaro, per discutere dei "rapporti di cooperazione attraverso l'attuazione di numerosi progetti in diversi settori agricoli". Lo ha riferito lo stesso dicastero, affermando che Belati ha sottolineato la necessità di trovare "i meccanismi necessari a rafforzare la cooperazione tecnica e finanziaria tra le due parti, come richiesto dalla fase attuale e dalle sfide future, al fine di garantire la solidità del settore agricolo alla luce dei cambiamenti climatici e delle variabili che il mondo sta attraversando". Da parte sua, l'ambasciatore Cornaro ha espresso la disponibilità dell'Unione Europea a proseguire la cooperazione con la Tunisia per sostenere e sviluppare il settore agricolo.(Tut)