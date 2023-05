Thailandia: a due giorni dal voto, Prayut ribadisce sostegno a leva obbligatoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Thailandia tutti i cittadini maschi sono chiamati a svolgere il servizio militare. “Si tratta di un principio per tutti i Paesi. Se la Thailandia non avesse militari, non avrebbe forza. In altri Paesi i soldati hanno minori responsabilità, sono chiamati solo per andare in guerra. Da noi forniscono assistenza, rispondono alle calamità naturali e ci aiutano durante le alluvioni”, ha ricordato l’attuale premier. Prayut è arrivato al potere nel 2014 dopo un colpo di Stato che ha portato alla deposizione del governo democraticamente eletto di Yingluck Shinawatra, la cui nipote Paetongtarn, 36 anni, è ora la sua principale rivale per la guida del futuro esecutivo. (Fim)