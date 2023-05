Ucraina: presidente lituano, tutti vogliamo pace me non a spese integrità territoriale di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti sostengono negoziati di pace, ma non possono essere condotti a spese dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né si deve permettere alla Russia di usare questa opportunità per consolidare le sue posizioni e preparare un'altra offensiva. Lo ha detto il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, in un'intervista al quotidiano "El Pais", in merito alla fornitura di maggiori armamenti a Kiev. "In questo momento ci sono molte questioni su cui non sembra possibile per le parti in guerra raggiungere un accordo, quindi l'unico modo per forzare un negoziato sincero con una possibilità è attraverso i successi dell'Ucraina sul campo di battaglia", ha chiarito il leader lituano. Secondo Nauseda, gli occidentali stanno "rispondendo" alle aspettative degli ucraini, ma con eccessiva lentezza. "Abbiamo impiegato troppo tempo per superare le cosiddette linee rosse. All'inizio c'erano dubbi sulla possibilità di inviare qualsiasi tipo di armamento, poi è stata superata una linea rossa dopo l'altra, come nel caso dei sistemi lanciamissili o dei carri armati". (segue) (Spm)