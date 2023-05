Ucraina: presidente lituano, tutti vogliamo pace me non a spese integrità territoriale di Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Nauseda è necessario superare "un'altra linea rossa" come l'invio di aerei da combattimento moderni e missili da crociera a lungo raggio. "Ed è meglio farlo al più presto, perché tutti i tentennamenti del passato sono stati una perdita di tempo prezioso. Ogni giorno di ritardo nel dare all'Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per vincere la guerra significherà più morti e più infrastrutture distrutte", ha ammonito il presidente lituano. In merito al ruolo di mediatore della Cina nel conflitto, per Nauseda Pechino ha l'opportunità di dimostrare di essere un attore di primo piano sulla scena internazionale, "ma deve soddisfare un requisito: condannare la guerra in Ucraina e dire chiaramente chi è l'aggressore e chi la vittima. Da questo punto in poi, il ruolo della Cina può essere molto costruttivo per risolvere il conflitto e gettare le basi per futuri negoziati di pace". (Spm)