Difesa: Crosetto, senza sicurezza non esistono democrazia, libertà e pace

22 luglio 2021

- Senza sicurezza non esistono democrazia, libertà e pace. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla AeroSpace Power Conference 2023 in corso oggi a La Nuvola, a Roma. “La tecnologia è il presupposto della sicurezza, come anche la capacità di prevedere e guardare al futuro. Non ci può essere sicurezza senza qualcuno che la garantisce, e se non c’è non esistono democrazia, libertà e pace”, ha spiegato Crosetto.(Res)