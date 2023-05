Milano: nuovo focolaio tra via Vasari e via Pier Lombardo spento dai Vigili del Fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un focolaio ha causato un nuovo principio d’incendio questa mattina alle 7, tra via Vasari e via Pier Lombardo, dove ieri l'esplosione di alcune bombole su un furgone hanno determinato un vasto incendio che per fortuna non ha fatto vittime. Lo hanno confermato i Vigili del fuoco. La scuola delle Suore mantellate, che si trova proprio di fronte al luogo dove è stato sfiorato il disastro, rimane chiusa in via precauzionale e riaprirà probabilmente lunedì prossimo. Una parte di via Pier Lombardo rimane chiusa al traffico, ovvero quella interessata tra via Vasari e via Tiraboschi, non riguardando quindi il tratto di strada dove si trovano il Teatro Franco Parenti e i Bagni Misteriosi. (Rem)