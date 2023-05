Europee 2024: Renzi, costruire Renew Europe è la grande sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 24 e il 25 maggio a Roma si terrà un importante appuntamento politico organizzato da Renew Europe. Sarà un momento decisivo per costruire l’alternativa ai sovranisti e ai populisti. Specie in questa fase in cui i popolari guardano all’estrema destra e i socialisti europei puntano sull’aumento delle tasse e sulla svolta a sinistra. Continuo a pensare che costruire Renew Europe sia la grande sfida delle prossime elezioni nel 2024: noi ci proveremo". Lo scrive nella sua consueta Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)