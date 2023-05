Francia: aumenta livello sicurezza luoghi di culto ebraici dopo attentato in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stata rafforzata la sicurezza dei luoghi di culto ebraici dopo l'attentato che ha colpito una sinagoga a Djerba, in Tunisia. Secondo i media francesi, il ministro dell'Intero Gerald Darmanin ha chiesto ai prefetti di innalzare la sicurezza a causa del "livello molto elevato della minaccia terroristica". In particolare, in un telegramma inviato ai prefetti Darmanin chiede particolare attenzione per la festa di Chavouot prevista dal 25 al 27 maggio. (Frp)