Uzbekistan: ambasciatore Akbarov, relazione con Italia “reciprocamente vantaggiosa”

- L’Uzbekistan ha una relazione “reciprocamente vantaggiosa” con l’Italia, che considera importante dal punto di vista degli investimenti, del know-how e del ruolo politico rivestito nella comunità internazionale. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov, nel suo intervento alla conferenza “L’Europa, l’Italia e l’Asia centrale - le vie della Cultura, dell’Innovazione e della Tecnologia”, in corso a Roma. “L’Italia è molto importante per l’Uzbekistan, che acquisisce dal Paese investimenti e know-how. Gode inoltre di un’importanza politica, in quanto Paese fondatore dell’Unione europea e membro del G7, ha osservato l’ambasciatore, secondo cui l’Italia è ben rappresentata in Uzbekistan anche dal punto di vista culturale. Akbarov ha inoltre illustrato gli ultimi sviluppi interni al suo Paese, soffermandosi in particolare sulla modifica della Costituzione approvata con un referendum all’inizio di maggio. La nuova carta ha un numero accresciuto di norme, “che incrementano la protezione per i diritti umani, puntano a garantire l’accesso alla sanità e a tutelare i gruppi svantaggiati. Sostengono l’economia e offrono maggiori libertà per gli imprenditori”, ha detto il diplomatico uzbeko. (Res)