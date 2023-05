Usa: Dipartimento di Stato approva vendita di 60 elicotteri CH-47F a Forze armate tedesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato degli Usa ha approvato la vendita di 60 elicotteri da trasporto CH-47F Chinook alle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Come riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, il prezzo è di 7,75 miliardi di euro, superiore a quello di 5 miliardi di euro stimato in precedenza. L'acquisizione verrà finanziata dal fondo speciale per la Bundeswehr, che ha una dotazione nominale di 100 miliardi di euro. Prodotti dal gruppo aerospaziale statunitense Boeing, i CH-47F Chinook sostituiranno i CH-53 in servizio nella Bundeswehr dal 1972. Questi elicotteri sono stati sviluppati da Sikorski, azienda del settore dell'aerospazio degli Usa. Nel 2020, il ministero della Difesa tedesco aveva interrotto la procedura di selezione per la sostituzione dei CH-53, avviata nel 2017. All’avvicendamento dei velivoli concorrevano Boeing e Sikorsky, ora parte del gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin. Secondo il dicastero, le offerte presentate dalle due società erano, infatti, antieconomiche. Per sostituire i CH-53 della Bundeswehr, Boeing offriva il CH-47F Chinook, mentre Sikorsky-Lockheed Martin proponeva il CH-53K King Stallion. Le prime proposte vennero presentate a gennaio del 2020 e le consegne avrebbero dovuto iniziare nel 2024. Tuttavia, il ministero della Difesa tedesco arrestò tale procedura per riaprirla nel 2022 e assegnare la commessa a Boeing nel maggio dello stesso anno. (Geb)