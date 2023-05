Israele: sirene di allarme tornano a suonare dopo 13 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano a suonare le sirene di allarme nelle città israeliane vicino al confine con la Striscia di Gaza, dopo una pausa di circa 13 ore. Secondo quanto riferisce il quotidiano online “Times of Israel”, l’allerta rossa è scattata nelle città meridionali di Sufa, Nir Itzhak, Holit e Sdeh Avraham nel Consiglio regionale di Eshkol. L’ultimo lancio di razzi dalla Striscia di Gaza si era verificato ieri sera intorno alle 22:00 ora locale. Alcuni residenti riferiscono di aver visto volare in cielo missili intercettori del sistema di difesa Iron Dome. Non ci sono al momento segnalazioni immediate di feriti o danni. (Res)