Difesa: Crosetto, per rafforzare la sicurezza bisogna saper guardare al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Per rafforzare la sicurezza è necessario saper guardare al futuro. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla AeroSpace Power Conference 2023 in corso oggi a La Nuvola, a Roma. “L’Italia ha un grande passato nel settore della sicurezza, ha una storia che si intreccia. Una delle generalità italiane è quella di partire dal passato e costruire sempre qualcosa di nuovo”, ha affermato Crosetto. “Dobbiamo parlare di futuro in un ambiente sempre in evoluzione, oggi siamo arrivati allo spazio, in un continuum che lega tutto, compresa la cybersicurezza”, ha aggiunto il ministro. “È necessario uno sviluppo continuo, soprattutto nella capacità di analisi, pensiero e previsione, al fine di immaginare scenari che oggi non siamo ancora in grado di immaginare”, ha sottolineato Crosetto. A questo proposito, il ministro della Difesa ha evidenziato l’importanza di “confrontare le menti delle persone, aumentando così la capacità di ognuno di guardare sempre più in profondità”. Crosetto ha precisato che “non esiste futuro per l’Italia se non esiste futuro per Europa, Africa e Oriente”. “Solo creando momenti di comunione possiamo provare a rendere migliore il mondo in questa epoca che ci è data da vivere”, ha concluso il ministro. (Res)