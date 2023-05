Difesa: Crosetto, puntare sull'aeronautica per garantire sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Puntare sull’aeronautica è indispensabile per garantire la sicurezza del Paese, che è “la base perché ci siano democrazia e pace”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con la stampa a margine della “Aerospace Power Conference” a Roma. “L’impatto che ha l’aeronautica sullo sviluppo di alcune tecnologie è fondamentale per mantenere un sistema Paese, sia da un punto di vista industriale che di ricerca e studio, all’avanguardia” a livello internazionale. Per queste ragioni, la Difesa italiana “sta investendo in tecnologie che una volta realizzate avranno chiaramente un rapporto duale”, perché “un aereo che vola per l’aeronautica poi vola anche per i civili, lo stesso vale per un elicottero o la strumentazione elettronica di bordo”, ha osservato Crosetto. Si tratta di “un investimento in un settore in cui siamo leader mondiali” da quando è nata l’aeronautica, dal momento che “siamo uno dei Paesi che ha la più lunga e gloriosa storia nel settore”. “Ormai l’aeronautica significa anche spazio, si è allargato il dominio di cui si deve occupare e questo implica quindi ulteriore ricerca tecnologica”, ha aggiunto il ministro. (Res)