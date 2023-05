Regno Unito: rivenditori grande distribuzioni, superato il picco prezzi generi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi dei prodotti alimentari hanno raggiunto il picco e inizieranno a diminuire in modo significativo nei prossimi mesi, secondo quanto riferito dai principali marchi dei rivenditori della grande distribuzione. Il ministero delle finanze ha tenuto una riunione telefonica con i gestori di supermercati del Paese dopo che Andrew Bailey, governatore della Banca d'Inghilterra, ha parlato del "grande shock" riscontrato in termini di spese per i prodotti alimentari per un'inflazione ostinatamente alta. Il quotidiano "The Times" riporta che il governo è stato esortato a fare di più per aiutare i cittadini a contrastare l'inflazione elevata, ma il governo teme che l'impennata dei prezzi dei generi alimentari si sia dimostrata una quesitone più "spinosa" del previsto, nonostante il calo dei costi dell'energia. (Rel)