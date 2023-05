Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia Locale ed Enti Locali della Regione Lazio Luisa Regimenti partecipa alla premiazione del concorso “Quality nursing care” promosso dall’Asl Roma 3.Ostia, Ospedale G.B. Grassi, via Gian Carlo Passeroni 28 (ore 14)- L’assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia Locale ed Enti Locali della Regione Lazio Luisa Regimenti partecipa al convegno “Imprenditoria femminile e criminalità organizzata: Politiche di tutela in contesti ad alta criticità. Le iniziative in Italia ed in Europa”.Roma, Spazio Europa Experience, piazza Venezia 6 (ore 16) (segue) (Rer)