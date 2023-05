Regno Unito: Pil cresce dello 0,1 per cento nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,1 per cento nel primo trimestre del 2023, sebbene la performance di marzo sia stata molto peggiore del previsto. I nuovi dati dell'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), ripresi dalla stampa britannica, mostrano che il Pil del Regno Unito è diminuito dello 0,3 per cento a marzo, dopo la stagnazione registrata a febbraio. I dati dell'Ons hanno mostrato che il tasso trimestrale è stato sostenuto dalla crescita di gennaio, rivista al rialzo allo 0,5 per cento. (Rel)