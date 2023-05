Droga: Serbia, arrestati 13 membri del "più grande cartello dei Balcani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Serbia ha arrestato 13 membri di un gruppo criminale organizzato composto da diverse cellule, considerato "il più grande cartello della droga nei Balcani". Lo ha detto il capo della Direzione della polizia criminale serba, Ninoslav Cmolic, nella conferenza stampa straordinaria tenuta a seguito dell'operazione, secondo quanto riporta la stampa locale. Lo stesso Cmolic ha sottolineato che il gruppo "è legato al contrabbando di almeno sette tonnellate di cocaina", e che sono state perquisite diverse località, nelle città di Belgrado, Subotica e Zrenjanin. Cmolic ha affermato che tutti i sequestri di droga sono avvenuti "al di fuori del territorio della Serbia", in altri Paesi europei, perché "la Serbia non era interessata a tali quantità di cocaina". Cmolic non ha voluto rivelare i nomi dei capi di quel gruppo criminale, dato che di questa vicenda è competente la Procura per la criminalità organizzata.(Seb)