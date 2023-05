Regno Unito: da oggi e per tutto il fine settimana nuovi scioperi dei servizi ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi ferroviari in tutto il Regno Unito subiranno delle gravi interruzioni oggi e nel fine settimana per via dello sciopero dei macchinisti e di praticamente tutti i grandi operatori di trasporto in Inghilterra. Lo sciopero, istituito per la disputa salariale con il governo, interromperà completamente alcuni dei principali servizi interurbani e pendolari. Il segretario generale del sindacato dei trasporti Aslef, Mick Whelan, ha dichiarato: "Parlando con i nostri membri su e giù per il Paese, è chiaro che sono determinati a far sì che gli scioperi andranno avanti per tutto il tempo necessario. Il governo potrebbe risolvere questa disputa domani se facesse un'offerta sensata". (Rel)