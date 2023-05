Roma: prefetto, conosco città, serve impegno ma orgoglioso della sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "è un paniere molto ricco di vicende che meritano la massima attenzione" e "conosco bene Roma, so quali sono le tematiche ma penso sia anche una questione di serietà avere prima la possibilità di sedersi, di lavorare e di studiare e poi fare, tra qualche giorno un punto". Lo ha detto il nuovo prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in un colloquio con il quotidiano "Il Messaggero". "Ho prestato servizio per circa 23 anni alla Questura di Roma, 21 anni e sei mesi alla Digos che ho diretto per dieci anni e so quanto impegno la città richiede, quanto sia delicata e quindi sono orgoglioso di poter affrontare questa nuova sfida", ha concluso.(Rer)